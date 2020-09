Ana Sofia Martins aposta em carreira além-fronteiras: "Londres está à minha espera"

Apandemia da Covid-19 veio alterar os planos de Ana Sofia Martins, que já tinha tudo preparado para se mudar para Londres, onde quer apostar numa carreira internacional.A atriz diz agora que até ao final do ano irá decidir o seu futuro profissional.Em março rescindi o contrato com a TVI e depois veio a pandemia. Foi um choque. Já tinha planos para Londres e um agente à minha espera, revela Ana Sofia, de 33 anos, que está a fazer audições não presenciais para o mercado britânico.Casada há onze meses com o músico David Fonseca, com quem até lançou recentemente uma canção, a atriz e modelo acredita que a distância não vai ser um problema. Somos uma família muito moderna.Além disso, gostamos muito de viajar, revela à Vidas Ana Sofia Martins, que não pensa ter filhos para já. Não tenho vontade de aumentar a família nesta fase.O mundo não me inspira confiança, revela.