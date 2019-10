Ana Sofia Martins dá o nó em segredo com David Fonseca

Cerimónia decorreu em registo civil de Cascais no final do passado mês de setembro.

Carolina Cunha e Carolina Marques Dias

Ana Sofia Martins, de 32 anos, e o cantor David Fonseca disseram o ‘sim’ em segredo e são oficialmente marido e mulher. "Sim, casei. Estou muito feliz. Não vou dar mais pormenores", disse esta terça-feira Ana Sofia Martins aoA cerimónia decorreu a 27 de setembro, no registo civil, na freguesia de Alcabideche, Cascais. Apesar de viverem um momento de grande felicidade, a atriz e o cantor preferiram manter a cerimónia secreta e não partilharam qualquer registo com os fãs e seguidores.Ao longo do relacionamento, que dura há cerca de dois anos, o casal chegou a negar o envolvimento e manteve sempre uma postura de recato relativamente à vida privada. Até à data, nunca se manifestaram publicamente sobre a relação, que se revela cada vez mais intensa. Recorde-se que o cantor já foi casado e assinou os papéis do divórcio em outubro de 2017.Ana Sofia e David conheceram-se quando foram jurados do concurso ‘Blogs do Ano’. Desde então, o casal foi visto diversas vezes em espaços públicos e chegou a partilhar fotos nos mesmos locais.