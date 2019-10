Ana Sofia Martins e David Fonseca proíbem fotos do enlace

06:00

Apesar de Ana Sofia Martins e David Fonseca terem mantido o casamento em segredo, foram desvendados alguns pormenores sobre a cerimónia, que decorreu em Cascais.Para a ocasião especial, os noivos reuniram as pessoas mais chegadas e o evento contou apenas com 70 convidados. Como seria de esperar, a atriz contou com a presença dos amigos mais próximos, Sara Sampaio e Luís Borges.Para manter a discrição e sigilo do casamento, Ana Sofia e David pediram aos convidados para que não publicassem fotografias do enlace nas redes sociais.Além disso, o casal rejeitou os habituais presentes de casamento e sugeriu que os convidados fizessem donativos à Casa de Acolhimento Mão Amiga, uma associação de cariz social apoiada pela atriz.