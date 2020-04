Ana Sofia Martins estreia-se a cantar ao lado do marido David Fonseca

A carregar o vídeo ...

Atriz interpreta tema 'You Feel Like Home' de David Fonseca.

'You Feel Like Home' é o nome do tema em que a atriz se estreia como cantora.Um desafio muito especial, como a própria fez saber.O marido retribui os elogios feitos pela companheira. "Gravada totalmente em casa, contei com o talento de quem partilha comigo este momento e que o tornou ainda mais divertido de realizar, a minha mulher Ana Sofia."