Ana Sofia Martins: "Não tenho vontade nenhuma de aumentar a família"

A atriz é casada com o músico David Fonseca.

18 set 2020 • 13:26

Casada com o músico David Fonseca, Ana Sofia Martins chegou a ponderar tentar engravidar durante o confinamento.", disse a atriz à 'TV Guia'.A atriz mantém a ideia de se mudar para Londres, onde pretende investir na carreira internacional, e acredita que a relação continuará estável., assegurou, a rir. "Enquanto isso não acontece, continuará a trabalhar com a TVI, com quem rescindiu o contrato de exclusividade antes da pandemia. "