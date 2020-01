Ana Sofia Martins termina contrato com a TVI e emigra para Londres

22 jan 2020 • 19:48

Ana Sofia Martins, de 33 anos, que se estreou na TVI há cerca de cinco anos, na novela 'A Única Mulher',"Vou para Londes. O que quero neste momento é ter liberdade para fazer isso. Já conversei com o Nuno Santos e fomos muito abertos. A porta está aberta", revelou Ana Sofia à margem do evento de apresentação da nova novela, 'Quer o Destino', na qual integra o elenco.Esta decisão da atriz deve-se ao facto de ter decidido emigrar para Londres com o objetivo de estudar representação.", contou Ana Sofia deixando implícito o fim do contrato de exclusividade com a estação de Queluz de Baixo.Desta forma. Apesar de ser um sonho a cumprir, Ana Sofia não terá a companhia do marido, David Fonseca, que permance em Portugal. O casal irá viver uma relação á distância.