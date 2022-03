Anastasiia Lenna: A antiga Miss Ucrânia está na linha da frente da guerra com a Rússia

01 mar 2022 • 01:30

Carolina Cunha

Anastasiia Lenna, coroada Miss Ucrânia em 2015, trocou as passerelles pelo capacete de guerra e juntou-se ao Exército ucraniano na linha da frente do combate contra a invasão da Rússia ao seu país. "Todos aqueles que cruzarem as fronteiras da Ucrânia com intenção de invadir serão mortos!", escreveu a modelo nas suas contas nas redes sociais, em que soma mais de 250 mil seguidores, e se tem mostrado de armas na mão, vestida a rigor, a treinar tiro. Agora, além da beleza e sensualidade, Anastasiia dá que falar pela sua coragem.Nas suas comunicações, a modelo tem também elogiado o Presidente Volodymyr Zelensky, que considera "um grande e verdadeiro líder", e apelado à união entre os ucranianos, assim como à ajuda de todo o Mundo.Antes de apostar nos concursos de beleza, a Miss Ucrânia já tinha estado no Exército. A também especialista em Marketing, de 31 anos, trabalha como tradutora (fala fluentemente 5 línguas) e, perante a investida bélica russa, uniu-se a um grupo de civis - entre os quais se encontram vários artistas - que está a lutar contra o inimigo para defender a capital, Kiev.