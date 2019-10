Andie MacDowell aprova namoro da filha com 'ex' de Ariana Grande

Andie MacDowell

"Ela tem um relacionamento bonito com ele, mas eu não quero 'pisar' muito no relacionamento deles. Eles têm uma boa relação", acrescentou ainda a mãe da artista, feliz pela filha.

Andie MacDowell, de 60 anos, aprovou o relacionamento da filha, Margaret Qualley, de 24 anos, com o ator Pete Davidson, de 25. A mãe da atriz afirmou que os dois estão a viver um romance "lindo" e que estão muito felizes juntos."Ele é tão educado. Honestamente, acho que é por essa razão que as mulheres gostam dele. Ele está a tentar aprender com os relacionamentos anteriores e a tentar ser mais discreto", explicou a estrela numa recente entrevista.Pete, recorde-se, viveu um longo romance com a cantora Ariana Grande, de 26 anos, e com a atriz