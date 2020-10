André Filipe confessa: "Deixei-me envolver pelo jogo"

20 out 2020 • 10:41

Depois de ter sofrido um surto psicótico na casa do ‘Big Brother’, TVI, que levou ao internamento na unidade psiquiátrica do Hospital do Barreiro, André Filipe, de 25 anos, está de volta a casa, para junto da família. Sem controlar a emoção do reencontro, o ex-concorrente voltou a abraçar a mãe, Hélia Monteiro, que foi o seu grande pilar durante os dias de angústia.Ainda no rescaldo das emoções de voltar à realidade, André explicou que se deixou envolver demasiado no jogo. "", disse à Vidas o ex-concorrente à saída do hospital.Sobre os comportamentos abusivos dentro da casa, que despoletaram a sua expulsão, André tem consciência das situações de perigo que causou. "", revelou o ator. Sobre o surto psicótico, André garante que a privação do sono foi o principal fator que despoletou a situação. "", disse.", assumiu o ex-concorrente que não esconde a desilusão com o desfecho da sua participação no reality-show da TVI.