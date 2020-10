André Filipe empenhado na sua recuperação: "Vou recomeçar tudo"

Depois de ter estado internado três semanas devido a um surto psicótico, André Filipe voltou este domingo à televisão e foi entrevistado por Teresa Guilherme na gala do 'Big Brother' (TVI).O jovem do Barreiro mostra-se confiante na sua recuperação. "", afirmou. Teresa questionou: "O sol ainda não está a brilhar?". "Vai começar a brilhar a partir de hoje. A partir de hoje porque eu estou aqui com a Teresa, que é muito bonita", respondeu André Filipe.".".A pedido de Teresa Guilherme, André repetiu a frase: "No final da entrevista, a apresentadora do reality show mostrou-se emocionada: "".