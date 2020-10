André Filipe faz vídeo no hospital: "Quero sair desta prisão"

Uma semana e meia após ter sofrido um surto psicótico, durante a sua participação no ‘Big Brother’, André Filipe reapareceu, através de um vídeo gravado diretamente do Hospital do Barreiro.Nas imagens, é possível ver o jovem, de 25 anos, de máscara, a explicar aos fãs como tem estado. “Quero sair desta prisão, estou aqui preso no hospital (...) Deixei coisas na casa do ‘Big Brother’ e tenho de ir buscá-las. E vou entrar, já que aquilo é uma casa”, começou por dizer, acrescentando: “Malta, eu não posso estar a fazer estes vídeos, por isso vou desligar o telemóvel. Só o posso ter das 10h às 12h.”