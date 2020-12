André Filipe indignado por ser excluído do próximo ‘Big Brother’: “Sempre dei audiências”

12:07

Após ter sido expulso do ‘Big Brother – A Revolução’ devido a um surto psicótico que o levou a estar internado, André Filipe revelou que não irá participar na próxima edição do programa. Em declarações à 'TV7Dias', o jovem manifestou a sua indignação e revolta com o canal: "Dei tudo de mim à TVI, sempre dei audiências. As pessoas pensam que eu vou entrar porque o meu nome está sempre a ser falado e foi falado na Cristina".

"Não fui contactado, tive de ser eu a contactar porque só ouvia falar do meu nome, inclusivamente a Cristina Ferreira referiu o meu nome na conferência de imprensa que deu acerca do ‘Duplo Impacto’. Como foi dito que todos (ex-concorrentes) foram convidados, estranhei e quis esclarecer", explicou.

O ex-concorrente do Barreiro não entende as razões de ter sido excluído, uma vez que foi um dos participantes mais polémicos: "Sempre que eu apareci foram líderes de audiências".

"Muito se especula acerca da minha entrada no ‘Duplo Impacto’. Infelizmente é tudo uma ilusão", disse nas redes sociais. Mas as lamentações não se ficaram por aqui: "Falam do meu nome em todo o lado no ‘Duplo Impacto’, mas infelizmente é uma dupla ilusão para mim".