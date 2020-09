André Filipe internado com surto psicótico após expulsão do 'Big Brother'

A carregar o vídeo ...

André Filipe descontrolado é expulso do 'Big Brother'

, o concorrente do Barreiro que foi expulso do 'Big Brother', depois de ter tido vários comportamentos descontrolados, partindo espelhos, arrancado tomadas, pontapeando paredes, está internado no Hospital de São José, em Lisboa, com um surto psicótico., que afirma que não teve outra alternativa que não a de internar o filho., afirma a mãe do ex-concorrente, acrescentando estar muito preocupada com o estado de saúde do filho.Hélia nega que o filho tenha problemas psiquiátricos diagnosticados - "só andou no psicólogo uma vez e por causa de problemas familiares" - e lamenta que estejam "a denegrir a imagem" do filho. "Que futuro ele vai ter?", questiona preocupada.Hélia afirma ainda que não sabe quando o filho poderá receber alta.