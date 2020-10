André Filipe "pensa que ainda pode voltar ao ‘BB’”, revela mãe

Catorze dias após ter sido internado no Hospital do Barreiro, depois de ter sofrido um surto psicótico, André Filipe, de 25 anos, continua sem previsão de alta.Apesar de apresentar melhoras significativas no seu estado de saúde, o jovem pensa que ainda pode regressar à mansão do ‘Big Brother’. “Ele pensa que ainda vai poder voltar à casa e diz que tem muita coisa para mostrar aos portugueses. O André tem de ser preparado para o que se passa realmente cá fora”, contou a mãe, Hélia Monteiro, ao, mostrando-se confiante na recuperação do filho, que já está saturado por estar internado e ansioso por sair do hospital e regressar às suas rotinas.