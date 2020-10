André Filipe quer participar no novo 'Big Brother': "Vou fazer tudo para entrar"

12:01

André Filipe sente-se recuperado do surto psicótico que sofreu e que o obrigou a ficar internado no Hospital do Barreiro e quer voltar ao 'Big Brother' (TVI). 'Duplo Impacto', que estreia no início do próximo ano, reunirá concorrentes das edições anteriores do reality show.", revelou o jovem de 25 anos à 'TV7 Dias'.", garantiu.Hélia Monteiro, a mãe, apoia a decisão: "".