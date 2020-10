Ex-concorrente do 'Big Brother' saiu esta tarde do Hospital do Barreiro.

, que se encontrava internado desde o passado dia 24 de setembro, já teve alta hospitalar.O jovem deixou esta tarde o Hospital do Barreiro e foi recebido pela mãe e pela namorada com emoção.O CM captou o momento do reencontro entre a família, marcado por muitos abraços.Toda a história do reencontro e as primeiras declarações do jovem, que sofreu um surto psicótico no 'Big Brother' para ver quarta-feira no Correio da Manhã.