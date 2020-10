André Filipe viveu infância sofrida marcada pelo divórcio dos pais

O nomeganhou destaque nas últimas semanas após a sua expulsão da casa do ‘Big Brother - A Revolução’ (TVI). O sonho dos palcos e da fama moviam o concorrente, que viu a entrada no reality show como a sua rampa de lançamento para apostar na sua carreira enquanto ator e produtor audiovisual.Um surto psicótico originado pelaalteraram drasticamente os planos de André, que foi internado na ala psiquiátrica do Hospital do Barreiro. Hélia Monteiro, mãe do concorrente, que vive uma angústia sem fim, acusa a produtora do programa de falta de apoio ao filho., disse à ‘Vidas’ a mãe do concorrente, expulso após uma série de comportamentos abusivos como pontapear objetos, partir tomadas elétricas e espelhos e danificar várias zonas da casa.Desde a sua apresentação para a entrada na casa mais vigiada do País, André Filipe destacou-se pela postura calma e pacífica. A família, que apoiou o sonho de André de entrar no programa, descreve o jovem como um. Mas o divórcio dos pais, que presenciou na sua infância, deixou marcas na vida de André. "Ele teve uma infância sofrida com a separação dos pais, que depois se voltaram a juntar e separam-se outra vez", confirmou a avó materna, em lágrimas à ‘Vidas’.Episódios da infância e problemas familiares que viveu que levaram o concorrente a ter uma postura mais introspetiva ao longo da vida e a esconder os seus sentimentos., afirmou a mãe, Hélia, consciente das fragilidades do filho.Situações que levaram o jovem ator e produtor a tornar-se numa pessoa mais solitária. Sendo filho único, André geriu sozinho toda a questão da separação dos pais, que ainda hoje não esqueceu, disse.Numa altura em que o concorrente vive uma das fases mais delicadas da sua vida, os pais, Hélia e Rogério, mostram-se unidos e dispostos a cooperar em prol da recuperação do filho.Desde cedo, André quis apostar no meio artístico e a família foi o seu grande incentivo. Frequentou vários cursos e castings para vingar no mundo da televisão mas, até ao momento, apenas conseguiu "papéis mínimos e secundários", tendo já participado na série juvenil ‘Morangos com Açúcar’. Um sentimento de rejeição que também terá deixado marcas na vida do ator. "O André queria ter um papel de destaque e sempre lutou pelos sonhos. Ele desde pequeno que entra em novelas mas sempre com papeis mínimos e sentia-se revoltado. Era sempre o melhor das audições mas depois não lhe davam valor", recordou Hélia, sobre o percurso do filho, marcado por vários dissabores.Consequências no futuroA participação de André Filipe no programa da TVI pode ter tido graves consequências na vida do jovem movido pelo sonho de vingar no meio artístico. "Vai ser um choque para o André quando tiver a perceção da realidade e do que se está a passar cá fora, uma vez que no hospital ele não tem acesso a qualquer tipo de informação. Ele tinha muitas expectativas para este programa, foi atrás de um sonho e de mostrar o seu talento", disse Hélia, garantindo que o filho terá de ser preparado pela equipa de psiquiatras para o seu "regresso à realidade".