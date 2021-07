André Silva assume namoro com modelo

Maria Rodrigues

Após cerca de um ano de namoro, o craque André Silva decidiu assumir publicamente a relação com a modelo Maria Rodrigues. A eleita conquistou o coração do jogador com a sua beleza e sensualidade. Requisitada por diversas marcas, a beldade protagoniza produções escaldantes e já conquistou quase 140 mil seguidores nas redes sociais.





CM em outubro de 2020, mas só agora o futebolista decidiu tornar público o romance com a jovem. Se dúvidas houvesse, a revelação foi feita através de uma nova publicação nas redes sociais em que o casal surge abraçado, com um coração na legenda, mostrando o evidente ambiente de romantismo. Ao longo dos últimos meses Maria Rodrigues tem sido um apoio para o craque, inclusivamente assistiu a alguns dos jogos do Euro.



O anúncio do namoro surge numa altura em que André Silva abriu um novo capítulo na sua carreira e foi apresentado como reforço do Leipzig, na Alemanha. A modelo deverá dividir as suas rotinas entre Portugal e as visitas ao namorado.