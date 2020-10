André Silva conquista 'bomba' da moda

Depois de umas férias dedicadas ao amor, em que ambos estiveram em Palma de Maiorca, Espanha, agora o casal enfrenta dias de distância, uma vez que André Silva joga atualmente na Alemanha, mas isso não parece ser um entrave à paixão, que cresce a cada dia.



André Silva volta a viver momentos de grande felicidade no amor e mostra-se cada vez mais cúmplice da modelo portuguesa Maria Rodrigues. O jogador do Eintracht Frankfurt, de 24 anos, e a manequim têm sido vistos juntos desde o verão e já não conseguem disfarçar a felicidade que estão a viver.Depois de umas férias dedicadas ao amor, em que ambos estiveram em Palma de Maiorca, Espanha, agora o casal enfrenta dias de distância, uma vez que André Silva joga atualmente na Alemanha, mas isso não parece ser um entrave à paixão, que cresce a cada dia.

O romance com Maria Rodrigues, que é conhecida por ter feito, recentemente, uma campanha de lingerie para uma conhecida marca, acontece depois de o futebolista ter colocado um ponto final na relação com a também modelo Sara Rodrigues, depois de três anos de vida em comum.





Apesar de discretos no amor que viviam, os dois partilhavam, nas redes sociais, algumas fotografias apaixonadas e o facto de as terem apagado levou a que se especulasse acerca do fim da relação.





Foi a própria Sara Rodrigues quem desfez o mistério, confirmando não só que já não está com o jogador, mas também que já está novamente apaixonada, partilhando fotos com o novo amor.





Agora, foi a vez de o futebolista também seguir com a vida sentimental em frente, ao viver um romance com a bela Maria Rodrigues.