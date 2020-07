André Silva diverte-se longe da amada

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

A paixão de André Silva e Sara Rodrigues está a ser vivida a mais de 600 quilómetros de distância. O jogador português, ao serviço do Eintracht Frankfurt, rumou a Vale do Lobo, no Algarve, com familiares e amigos e tem aproveitado os dias de calor para se divertir ao máximo na piscina e, também, na praia.A namorada, por sua vez, viajou até à serra do Gerês com três amigas. É através das redes sociais, em especial no Instagram, que a modelo se revela rendida às paisagens verdejantes. "Desconectar para conectar. O Gerês, como vários sítios em Portugal, é um verdadeiro paraíso e é uma das melhores sugestões para férias. O ponto alto de um ano tão atípico", escreveu em várias imagens que partilhou em biquíni. Indiferentes à distância, o casal tem trocado mensagens diárias, mas o foco é aproveitar as férias ao máximo.O craque tem registado vários momentos das suas tardes passadas na piscina, em que a diversão é palavra de ordem. "Parece que é verão", escreveu André Silva, de 24 anos, na legenda das imagens que partilhou com os milhares de admiradores.