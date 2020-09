André Silva termina namoro com modelo portuguesa

01:30

Vânia Nunes

O namoro de André Silva com Sara Rodrigues chegou ao fim e a modelo e engenheira química até já assumiu uma nova relação nas redes sociais. O substituto do jogador do Eintracht Frankfurt chama-se José Alves Ribeiro e já faz declarações de amor públicas.Sara publicou uma fotografia no Instagram onde se vê o novo companheiro à janela e escreveu na legenda: "O oceano, o pôr do sol e tu". E o amado respondeu: "Amo-te". Palavras que provam que o internacional português já pertence ao passado.Sara Rodrigues e André Silva sempre foram discretos no que toca à relação, que se tornou pública no verão de 2017. No entanto, não se inibiam de mostrá-la nas redes sociais, onde a jovem de 24 anos partilhava momentos das viagens que fazia para estar com o craque, da mesma idade.No entanto, há muito que não havia registos dos dois juntos. Aliás, durante as férias o futebolista partilhou algumas imagens de momentos a divertir-se com amigos no Algarve e em Ibiza, enquanto a jovem, que já é um fenómeno nas redes sociais, se mostrava noutros locais.Até ao momento, André não assumiu outra relação.