André Ventura comenta condenação de Diogo Carmona: "Está explicada a origem do distúrbio"

André Ventura aproveitou a sentença de Diogo Carmona para responder ao 'ataque' que este lhe fez publicamente.



foi condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica contra a avó materna e ofensas à integridade física da mãe na passada segunda-feira.



"Não foi este que me atacou e se colocou ao lado do Quaresma?", começou por escrever o deputado nas redes sociais sobre Diogo Carmona.



"Não andava a dizer que eu sou um racista violento? Está explicada a origem do distúrbio!", disse André Ventura, ao partilhar uma publicação da notícia da condenação de Diogo Carmona, gozando com a situação que está a abalar a vida do jovem ator.



Tudo isto porque, recentemente, o artista não se mostrou indiferente ao clima de tensão que se fez sentir entre André Ventura e Ricardo Quaresma.



Na altura, o jogador 'atacou' o deputado acusando-o de racismo à comunidade cigana, e Diogo Carmona decidiu agora recorrer às redes sociais para reagir e criticar o líder do Chega.

"Está certíssimo. Pena que este André Ventura seja um conflituoso neo nazi homofóbico e incentivador de ódio. Este homem aproveita para pôr as autoridades contra os cidadãos", escreveu o jovem.



"Temos maus exemplos nos EUA (Trump), Brasil (Bolsonaro), França (Macron). Mas Portugal conseguirá fugir à extrema-direita. Na história, vimos que a seguir a uma crise aparece sempre um ditador, mas agora temos de fugir disso. Já percebemos que ditadura não é resposta. O Parlamento bem que podia acabar com o partido Chega. Deixo aqui esse apelo", disse ainda Diogo.



Recorde-se que, recentemente, André Ventura também protagonizou uma polémica com o cantor Agir, com troca de insultos entre os dois.