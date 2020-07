André Ventura e Agir voltam a trocar insultos: “Cuidado que ele é o novo Marcelo”

Já não é a primeira vez que André Ventura e Agir trocam insultos através das redes sociais. Desta vez, o cantor Agir fez uma piada com o facto de estar a trovejar e mencionou o nome do líder do partido Chega. "Quem está a rezar para que o André Ventura esteja num descampado agora?", questionou na rede social Twitter.

O político, como é habitual, respondeu ao insulto. "Não estou! Estou a estudar e a preparar respostas para a crise económica que enfrentamos. No fundo, ajudar a que mentecaptos como tu ainda tenham um país para quem cantar… mesmo que mal", escreveu.

As provocações continuaram. "Cuidado que ele é o novo Marcelo. Estuda e está no Twitter ao mesmo tempo", disse, acrescentando emojis com palmas. "Percebo que para ti isso seja difícil. Por isso é que os portugueses escolheram-me a mim para os representar e ti para cantar umas músicas que passam na rádio quando já ninguém está a ouvir", respondeu André Ventura.

Recorde-se que recentemente André Ventura esteve envolvido numa troca de insultos com Diogo Carmona.