André Ventura passa almoço de aniversário do sogro em família

O líder do Chega fez uma pausa no trabalho para comemorar mais um ano do pai da mulher, Dina Marques Nunes.

André Ventura,

de 40 anos, fez uma pausa no trabalho para almoçar em família num dos restaurantes da zona da Expo, em Lisboa. O líder do Chega esteve à mesa com a mulher, os sogros e o cunhado.





E o dia foi de festa, já que o pai da sua mulher comemorou mais um aniversário. Durante algumas horas, os cinco elementos estiveram a almoçar sempre num ambiente descontraído e bem-disposto. E, no final, André Ventura seguiu para os seus compromissos. No entanto, ainda houve tempo para se despedir da mulher, Dina Marques Nunes, com um





beijo caloroso.

Recorde-se que o líder do Chega e a fisioterapeuta de crianças num hospital da capital estão casados desde 2016 - subiram ao altar na Igreja de São Nicolau, em Lisboa, numa cerimónia católica. Dina conheceu André Ventura já depois de este ter saído da faculdade de Direito na Universidade Nova.