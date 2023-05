Catarina Furtado

01:31

Rogério Chambel

A presença de Lula da Silva na Assembleia da República, por ocasião das comemorações do 49.º aniversário do 25 de Abril, continua a dar que falar.



Os deputados do Chega contestaram a presença do Presidente do Brasil, que discursou na cerimónia, e as reações não se fizeram esperar. Catarina Furtado partilhou imagens do momento nas ‘stories’ da sua página de Instagram e criticou.

