André Ventura responde a Agir: "Gangster efeminado"

Agir não conseguiu ficar indiferente a uma série de publicações que André Ventura fez no Twitter, a propósito da liberdade de expressão na Internet. O músico reagiu no seu Instagram e estalou a polémica com a troca de graves insultos entre os dois. Tudo começou com este comentário do deputado:. Agir apressou-se a manifestar-se:André Ventura leu, não gostou e voltou às redes sociais. "Perante tal comentário, Agir ficou indignado e reagiu no Instagram: "Contactado pelo CM, André Ventura diz que o músico não percebeu a mensagem que quis transmitir. "", esclareceu, através de mensagem, deixando claro que é "absolutamente contra a censura". "Quero é igualdade. O Twitter e o Facebook bloqueiam imediatamente publicações que falam de assassinatos de ciganos por negros no Seixal e deixam no ar publicações vergonhosas a ameaçar dirigentes de direita, polícias e juízes. É uma falta de equidade impressionante".Entretanto, o assunto tornou-se viral nas redes sociais, com seguidores a apoiarem um e outro.A cantora Carolina Deslandes também partilhou as publicações de André Ventura, mostrando-se indignada com as suas políticas. Mais uma vez, o deputado não ficou calado e voltou ao ataque. "", escreveu André Ventura no Twitter.