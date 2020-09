O líder do Chega mostrou-se atento à prestação de André Filipe no reality show.

16 set 2020 • 12:27

André Ventura captou as atenções ao mostrar-se atento ao 'Big Brother-A Revolução' e apoiar o concorrente André Filipe.O líder do partido Chega avaliou a prestação do concorrente do Barreiro.começou por escrever o deputado através das redes sociais.continuou, atirando ainda:Certo é que André Filipe tem dividido opiniões e, depois de ser alvo de muita chacota nas redes sociais, foram muitos os que saíram em defesa do jovem.