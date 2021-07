Andreia Dinis desiludida com a falta de trabalho: "Passa-se de bestial a besta"

", confessou à publicação.





quando fez uma pequena participação no 'Golpe de Sorte', da SIC. Mas, foi em 2017, que a atriz começou a deixar de receber convites para integrar projetos., lamentou à revista 'TV Guia' referindo-se ao facto de não receber qualquer convite.Andreia Dinis acabou por criticar o facto de só darem hipóteses de trabalho a novos atores e de se esquecerem de quem já tem uma carreira vasta. ", afirmou.A atriz chegou, inclusive, a questionar o porquê de não receber convites para integrar as novelas portuguesas, mas não ficou muito esclarecida. "Andreia Dinis desabafou que não percebe como durante vários anos foi exclusiva da SIC e em que os convites para projetos eram uma constante, mas que do nada tudo mudou., lamentou à revista 'TV Guia'.Sem trabalho e com contas por pagar, a atriz equaciona ter de mudar de profissão, mas confessou que lhe vai custar se o tiver de o fazer., garantiu.À publicação, Andreia Dinis confessou que se tem sustentado com as economias que juntou ao longo dos seus 18 anos de carreira., afirmou.Sem trabalho na ficção, Andreia Dinis estava a integrar a peça 'Ding Dong', mas a pandemia deixou-a novamente sem trabalho., finalizou.