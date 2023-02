Andreia Dinis partilha estado de saúde após operação A atriz foi recentemente submetida a uma cirurgia

Andreia Dinis, de 45 anos, foi operada recentemente ao joelho e partilhou com os fãs que tudo correu como previsto.



"A todos os que me perguntaram a cirurgia foi ao joelho para reparar o ligamento cruzado. Correu bem, agora vem a parte da recuperação que vai ser mais morosa. Obrigada pelo carinho e todas as mensagens de força!", disse a atriz na descrição da publicação feita nas suas redes sociais.

