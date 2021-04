Andreia do 'Big Brother' anuncia o sexo e o nome do bebé

O ano de 2020 veio com vírus e todos nós devíamos desinstalar e voltar a instalar. Eu comecei 2020 da pior maneira com a questão da gravidez e aborto. Tive uma gestação muito dura, logo de seguida entra a pandemia, tenho

o problema com o joelho, caio à cama. O BB foi a luz no meu túnel", contou.







, do 'Big Brother', da TVI, está a viver uma fase feliz da sua vida. Grávida pela primeira vez, aos 40 anos, a ex-concorrente do reality show anunciou no 'Dois às 10', na estação de Queluz de Baixo, o sexo do bebé.Aos cinco meses de gravidez, garante que está "serena", mas que os primeiros meses de gestação foram complicados. ", contou a Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.No programa matutino de Queluz de Baixo, Andreia revelou que está. Embora esteja entusiasmada, a ex-concorrente do 'Big Brother' admitiu que pensava que ia ter uma rapariga. ", afirmou.Recorde-se que quando Andreia entrou no reality show confessou que tinha. "