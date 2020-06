Andreia Filipa Nunes acaba relação com Ivan Cavaleiro

Ivan Cavaleiro e Andreia Nunes

Miguel Azevedo

Acabou o mistério e o silêncio: Andreia Filipa Nunes e Ivan Cavaleiro estão oficialmente separados. A confirmação foi dada pela própria através de um vídeo publicado na sua página do Instagram."Este sempre foi um assunto que eu tentei abafar aqui nas redes sociais, mas acho que está na altura de não abafar mais esta situação", começou por dizer a jovem, em resposta ao que diz ser uma das perguntas mais recorrentes levantadas pelos seus seguidores.Agora, para colocar um ponto final nas especulações "e matar a curiosidade das pessoas" sobre a sua relação com o ex-jogador do Benfica, Andreia revelou que os "dois tomaram caminhos diferentes", mas garante que continuam "a manter uma relação cordial". "Tínhamos missões e propósitos desalinhados e então cada um seguiu o seu caminho, foi só isso", explicou a blogger.Recorde-se que Andreia Filipa Nunes e Ivan Cavaleiro (atualmente a jogar no Fullham de Inglaterra por empréstimo do Wolverhampton) são pais de Jaden, de três anos.