Andreia incomodada com sexo na casa do ‘Big Brother’

Andreia Filipe foi expulsa do ‘Big Brother – A Revolução’ no último domingo e à saída da gala revelou o seu desconforto e incómodo com o barulho colegas a fazerem sexo dentro da casa mais vigiada do país.

"É duro, confesso que é muito complicado", começou por dizer. De modo a não ouvir os barulhos dos colegas, a professora de dança partilhou as suas estratégias: "Tampões nos ouvidos, almofadas em cima da cabeça".

A ex-concorrente admitiu que a "atividade noturna" se torna desconfortável para quem divide o quarto. André Abrantes e Zena foram um dos casais que Andreia teve de avisar, pois chegaram a existir "algumas frases sem microfone".

"Nós mandámos mensagens indiretas, eu até passei uma mensagem ou outra um pouco mais direta… mas houve apenas uma tentativa (da parte dos casais), que se calhar não foi suficiente", disse.

A relação de proximidade entre os casais fez com que Andreia sentisse saudades do namorado: "É difícil porque se tem saudades de carinho, de amor".



Recorde-se que Andreia sofreu um aborto antes de entrar na casa mais vigiada do país.