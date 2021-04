Andreia Leal faz revelações a Goucha: "Atendi 56 homens numa noite"

, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' foi convidada de Manuel Luís Goucha no programa, 'Goucha', na TVI, e falou sobre a vida de acompanhante de luxo. Na conversa, a antiga participante do reality show afirmou que matou o seu 'eu' e que se assume como Viviana Manchini, nome profissional., garantiu. Embora assuma que é uma personagem afirmou ser mais feliz e realizada. "A convidada de Manuel Luís Goucha afirmou que pode ser considerada prostituta mas que faz algumas exigências., garantiu ao apresentador.À 'TV 7 Dias' já tinha afirmado que salvava casamentos, afirmação que intrigou Manuel Luís Goucha., disse.Devido à pandemia, Andreia Leal tomou a decisão de não atender presencialmente nenhum cliente, mas fez serviços através da Internet., confidenciou.Na entrevista, a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' garantiu que tem prazer com todos os clientes com que se envolve. "Eu gosto um bocadinho de todos".Durante a sua estadia no reality show ficou a saber-se que. Andreia deixou vários elogios ao dirigente do FC Porto. ", garantiu.Andreia Leal tem três filhos e não esconde a sua profissão em casa.. Perante esta afirmação, Goucha questionou o porquê de não ter optado por outra saída.. Como os seus filhos cresceram ao ver a mãe a ser acompanhante de luxo, Andreia garante que já estão habituados. "Fala-se abertamente. É normalíssimo. Mas ninguém sabe o nome nem quem são os meus clientes. São todos 'Francisco'", garantiu.Embora se assuma como o "CR7 do sexo" nem sempre teve uma vida fácil. Quando chegou pela primeira vez à Suiça, Andreia Leal recordou que fez sexo com 56 homens na mesma noite. ". Face a esta confissão, o apresentador questionou a convidada se não se tinha sentido "suja"., confessou.A convidada contou, ainda, que os seus atuais clientes se tratam de jovens., contou. Andreia revelou, ainda, que, por vezes, é exclusiva dos clientes quando viaja na companhia deles. "Em junho vou para o Dubai com um cliente português. Já estivemos juntos um mês e meio".Em relação ao futuro, a convidada de Manuel Luís Goucha garante que está bem financeiramente.No final da entrevista Andreia Leal afirmou ao apresentador que o importante é o bem estar dos filhos.e garantiu, ainda, que caso lhe pedissem para parar ela deixava a vida de acompanhante de luxo.Andreia é mãe de Benedita, de 26 anos, de Salvador, de 18, e Maria, de nove.