Andreia lembra aborto que sofreu antes de entrar no ‘Big Brother’: “A minha verdadeira queda”

Andreia Filipe foi a concorrente escolhida pelos portugueses para abandonar a casa do ‘Big Brother – A Revolução’, no último domingo. À saída da gala, a concorrente falou com a imprensa e recordou um episódio marcante da sua vida: "A minha verdadeira queda foi antes do ‘Big Brother’". A dançarina profissional afirmou que o reality show foi a "luz ao fundo do túnel" e que entrou no programa fragilizada por causa do aborto que sofreu, da lesão no joelho que a impediu de dançar e da pandemia que afetou o seu negócio.

"2020 veio com vírus. Eu comecei 2020 da pior maneira possível com essa questão da gravidez. Tive aí uma gestão muito dura. Logo de seguida entra a nuvem de uma possível pandemia e em seguida o problema com o joelho", disse.

Durante o jogo, a concorrente contou aos colegas da casa que sofreu um aborto, de modo a que estes pudessem perceber "porque é que tinha tantas mágoas e tantas tristezas". Porém, também quis passar uma mensagem de força a todas as mulheres que passam pelo mesmo.

"No que depender de mim, obviamente, vou lutar para ser mãe", rematou.



Recorde-se que a expulsão de Andreia está a ser muito contestada pelos espectadores do programa, que acusam a produção de manipulação.