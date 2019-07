Andreia Machado: "Não tenho preconceito com o topless"

Andreia Machado

Foto: Direitos Reservados

01:30

Andreia Machado é amante de sol e altas temperaturas e faz de tudo para manter um bronze invejável.– Prefiro passar em Portugal porque geralmente é onde consigo juntar as minhas amigas todas. Nem todas têm possibilidade de ir para fora.– Praia, gosto do mar e da areia.– Verão quente com água quente. Gosto do calor cá fora, mas que a água também esteja quentinha.– Entro devagarinho dentro de água.– É obrigatório biquínis e um bom corpo. Dispenso o frio, não faz falta nenhuma.- Biquíni, para bronzear mais.- Não tenho qualquer preconceito com isso.– Festas em grupo.– Noites ao relento.– Sim, acho que no verão as pessoas estão mais dispostas a estarem umas com as outras.– Sempre de pijama, mesmo quando está muito calor.– Caipi Black.– Tailândia ou Maldivas.– Ir a sunsets [festas ao pôr do sol].Andreia Machado tem 28 anos e ficou conhecida após a sua participação no reality-show da TVI ‘Love on Top’. A ex-concorrente também faz alguns trabalhos como stripper profissional.