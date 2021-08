Andreia Nunes exibe curvas em biquínis reduzidos

Andreia Nunes

Foto: Direitos Reservados

06:00

Andreia Nunes, ex-namorada do futebolista Ivan Cavaleiro (Fulham), não deixa ninguém indiferente com a sua beleza e sensualidade. É a própria quem faz questão de o mostrar com fotografias ousadas nas redes sociais.









Durante as férias, em que a primeira paragem foi o Dubai, seguindo depois viagem para as Maldivas, a jovem empresária tem partilhado online imagens escaldantes da sua silhueta. Os biquínis reduzidos evidenciam o seu bumbum, bastante elogiado entre os internautas, que não poupam elogios à sua excelente forma física.

Mesmo durante as férias, Andreia Nunes faz questão de manter um estilo de vida saudável. Além de uma alimentação regrada e livre de excessos, a empresária revela que não dispensa as sessões de treinos diários. Os resultados estão à vista e a ex-namorada do extremo Ivan Cavaleiro ganha cada vez mais destaque nas redes sociais, em que já soma mais de 132 mil seguidores. Andreia Nunes é mãe do pequeno Jaden, de quatro anos, fruto da relação com o antigo jogador do Benfica. Atualmente tem um novo namorado.