Andreia Nunes: Sereia sensual Beldade ‘hipnotizou’ os fãs com as suas curvas escaldantes nas Maldivas e no Dubai

Andreia Nunes: Sereia sensual

14:39

As Maldivas e o Dubai foram a ‘casa’ de Andreia Nunes durante os últimos dias. A ex-namorada do futebolista Ivan Cavaleiro já regressou a Lisboa, mas não esconde que continua com o seu ‘coração’ nos destinos idílicos. Nas redes sociais, a jovem tem partilhado vários registos das férias, nos quais as suas curvas sensuais estão em grande destaque.

