Andreia Rodrigues angustiada com o coronavírus: "O que estamos a viver é uma m***"

"Não há praia, não há festejos em família na Páscoa, não há férias...sair para o que é estritamente necessário! Ahhh... Éramos felizes e sabíamos! Tenho saudades do futuro, do dia em que vou voltar a correr ao ar livre, abraçar os meus, estar com amigos, ver a minha filha brincar com outros meninos, saudades de passear a minha cadela junto ao rio, de sentir a brisa do mar, mas até lá, para que o futuro não seja mais longínquo - e por mais duro que seja - vamos fazer a nossa parte! Juntos, à distância, venceremos!".