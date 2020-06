Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira assinalam 3º aniversário de casamento com fotografias inéditas

24 jun 2020 • 15:53

A apresentadora Andreia Rodrigues e o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira celebram esta quarta-feira, dia 24 junho, três anos de casamento, data que decidiram assinalar nas redes sociais com fotografias inéditas.

"Há três anos casei-me com o homem da minha vida! Há três anos o tempo parou, acelerou, trocámos palavras de sonhos conjuntos e neles a família que temos construído, o desejo de que seja eterno, mas será sempre no silêncio das palavras que o amo mais, porque as palavras são apenas uma tentativa de dizer a imensidão do que sinto! Foi um dia verdadeiramente especial cheio de afetos, com os nossos, para celebrar aquilo que a todos nos une… o amor! E obrigada a quem nos ajudou a tornar este dia num dia encantado", escreveu a apresentadora de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ na legenda da fotografia em que surge vestida de noiva.

Por seu lado, Daniel Oliveira, partilhou uma fotografia em que o casal surge ao pôr do sol.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Alice, de dois anos.