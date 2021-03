Andreia Rodrigues mostra barriga no pós-parto: "Aceitarmos o nosso corpo"

16:58

Andreia Rodrigues está a atravessar uma fase feliz depois de ter sido mãe pela segunda vez no passado dia 15. A apresentadora da SIC mostra-se tranquila no pós-parto e com a sua imagem., começa por escrever. A apresentadora deixa, ainda, uma mensagem de carinho a outras mulheres que também tenham sido mães recentemente.promove.Esta não é a primeira vez que a mulher de Daniel Oliveira mostra, sem pudores, o seu corpo Inês é a segunda filha de Andreia Rodrigues e do Diretor de Programas de SIC, e vem juntar-se a Alice, de quase três anos.