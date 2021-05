Andreia Rodrigues mostra corpo dois meses após ter sido mãe

28 mai 2021 • 10:43

Desde que apareci na apresentação à imprensa do 'Quem quer namorar com o Agricultor?' - e ontem na 'Casa Feliz' - que o que mais ouvi foi 'estás óptima já, nem parece que foste mãe'. Sabe bem ouvir, sim...mas vamos aos factos: cada pessoa e cada corpo têm o seu tempo, de manhã tenho menos barriga, mas ao final do dia fica mais evidente e parece que volto aos quatro meses de gestação! Está tudo bem, seja qual for o reflexo no espelho é importante aceitar e normalizar, principalmente quando falamos de um pós parto!", começou por escrever.



Alimento-me bem, treino - agora suspendi o exercício porque preciso de conservar energia para o que é essencial, por exemplo, a amamentação (...) Não vou entrar na "loucura" de perder peso, primeiro porque preciso de energia para as minhas filhas e para a amamentação e depois porque não podemos querer que nove meses de alterações se "apaguem" de imediato, em três, quatro ou sete meses, é importante aceitar que o corpo precisa de tempo e temos de gostar de nós e deixar de criar a ideia de que é fácil!", garantiu.





A sociedade, as mulheres precisam de verdade, a maternidade e o pós parto têm tanto de mágico como de difícil. Não....ainda não visto os meus jeans preferidos...nem nenhuns outros que vestia antes de engravidar, ainda não recuperei o peso e está tudo bem, porque sei que lá chegarei! Normalizar e partilhar com verdade a realidade é essencial, existirá quem sai da maternidade como se não tivesse tido um bebé mas a maioria não é assim e está tudo bem, num caso e noutro! Amem-se!".

foi mãe, pela segunda-vez, há pouco mais de dois meses da pequena Inês. E já regressou ao trabalho como apresentadora do 'Quem quer namorar com o Agricultor?', da SIC. Esta sexta-feira, a mulher de Daniel Oliveira mostrou o seu corpo depois da gravidez após ter recebido elogios pela sua boa forma física.Andreia Rodrigues confessou que se sente bem com o seu corpo e que as suas prioridades são as filhas.A apresentadora da SIC afirmou que sentiu necessidade de exibir o seu corpo de forma "a normalizar" o pós-parto.