Andreia Rodrigues mostra o rosto da filha pela primeira vez

Andreia Rodrigues está radiante no papel de mãe e usou as redes sociais para partilhar a primeira imagem onde mostra o rosto de Inês, que nasceu na semana passada.Na legenda da imagem deixou uma partilha sobre a forma como se tem sentido nestes dias. "".Inês veio juntar-se a Alice, de dois anos, fruto da relação da apresentadora com Daniel Oliveira.No Dia do pai, Andreia também fez questão de dedicar palavras de amor e orgulho ao companheiro. "Tu... Aquele que cuida, que ama incondicionalmente, que perante a fragilidade de uma criança transforma as suas inseguranças e ansiedades em forças, aquele que não tem vergonha de brincar como se voltasse a ser criança, que conta as melhores histórias de encantar e que veste a capa de super herói mesmo quando tem receios, aquele que me abraça e seca as lágrimas e me faz sentir uma mãe perfeita, com todas as minhas imperfeições, aquele que se desafia a ser o melhor pai do mundo a cada dia, aquele que cuida e sempre cuidou dos seus..! Sim, esta viagem é arrebatadora e nela moram todas as cores e é por isso que se torna ainda mais especial, ambos sabemos disso! Tu..o melhor pai que podia sonhar para as minhas filhas..."