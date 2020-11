Andreia Rodrigues mostra-se a fazer exercício físico na gravidez

Andreia Rodrigues prepara-se para ser mãe pela segunda vez. A apresentadora mantém-se ativa nas redes sociais e tem partilhado com os seguidores alguns momentos desta fase, cheia de "desafios". Esta sexta-feira, dia 6, realçou a importância de criar rotinas saudáveis.



"A maternidade, seja na gravidez ou no pós parto, pode trazer muitos desafios: falta de energia, falta de tempo, cansaço, rotinas que fazem - muitas vezes - esquecermo-nos de nós, da importância de ter tempo para nós, de cuidarmos de nós, seja para treinar, seja para comer bem ou até para nos embelezarmos", pode ler-se na sua página de Instagram.





"Treinar sempre foi estimulante para mim. No exercício encontro foco, resistência, desafio-me, supero-me, encontro-me, aprendo mais sobre mim", revela.



"E vocês já treinaram hoje?" concluiu a publicação.



A apresentadora fez ainda questão de exibir a barriguinha que está cada vez mais saliente.