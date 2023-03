Andreia Rodrigues não quer mais filhos

, a apresentadora não exitou em responder:

, disse.



"Elas precisam acima de tudo de uma mãe. Porque depois posso ter três filhos, é muito gira a ideia... Mas se não tiver paciência, se estiver exausta, se não tiver disponbilidade mental, física, para elas, não faz sentido", acrescentou Andreia Rodrigues.





"Prefiro ter duas filhas. Graças a Deus, duas crianças com saúde, tenho um trabalho que adoro, tenho a oportunidade de me dedicar a elas. Portanto, está bom. Não mexe, não estraga", completou a apresentadora da SIC.







A apresentadora da SIC foi uma das convidadas do programa 'Casa Feliz', desta segunda-feira, dia 13, e foi questionada por João Baião sobre a maternidade.A apresentadora já é mãe de Alice, de quatro anos, e Inês, quase a fazer dois anos - ambas as meninas são fruto do casamento com o diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira., perguntou João Baião