Andreia Rodrigues percorre 3 mil km por semana com filhas bebés para gravar programa da SIC

A quarta edição de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' marca o regresso de Andreia Rodrigues à televisão depois de ter sido mãe da pequena Inês.Dois meses após o nascimento da bebé, Andreia está de volta ao ativo.Um regresso bastante exigente para a mulher de Daniel Oliveira que, devido ao volume de gravações,"Tem sido desafiante e especial tê-las comigo. A Alice tem medo de moscas, mas adora cavalos e ovelhas e não tem medo nenhum. Diverte-se imenso. A Inês, obviamente, não irá registar estes momentos, o que fica para ela é o colo da mãe e isso ela tem sempre", revelou a apresentadora, que contou que tem um grande suporte familiar, nomeadamente a ajuda da mãe.Entre as gravações, Andreia Rodrigues tenta ao máximo estar ao lado das filhas uma vez que ainda se encontra a amamentar a filha mais nova.Para as gravações do programa que decorem de Norte a Sul do País, Andreia tem ao seu dispor todas as condições para o transporte e segurança das meninas., contou.