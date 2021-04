Andreia Rodrigues quer fazer as pazes com o pai

01:30

Carolina Cunha

Apesar de viver um dos momentos mais felizes da sua vida com o nascimento da segunda filha, Andreia Rodrigues, de 36 anos, ainda sofre com os fantasmas do passado devido à má relação com o pai. Os dois estão de costas voltas há vários anos, e Sérgio Condesso não assistiu ao casamento da estrela da SIC com Daniel Oliveira, nem mantém uma relação de proximidade com as netas, Alice, de dois anos, e Inês, nascida no dia 15.A apresentadora da SIC não esconde o desgosto e confessa que tem esperança numa reconciliação. "Eu amo o meu pai, é um sentimento que existirá sempre. Fui obrigada a aceitar uma realidade e fui obrigada a seguir o meu caminho com aquilo que são os factos. Se gostava que fosse diferente? Gostava", disse a apresentadora à ‘TV7 Dias’.O parto da pequena Inês revelou-se mais difícil do que o esperado e a apresentadora esteve 21 horas em trabalho de parto. Acabou por ser submetida a uma cesariana porque a bebé tinha o cordão umbilical enrolado numa perna.