Andreia Rodrigues regressa ao trabalho com as filhas nos braços

13 jun 2021 • 18:57

Em maio, Andreia Rodrigues regressou ao trabalho, dois meses depois de ter sido mãe novamente. As gravações doCom duas filhas pequenas, Alice, de três anos, e Inês, de apenas três meses, a mulher de Daniel Oliveira tomou a decisão de se fazer acompanhar pelas meninas durante as filmagens do programa. Andreia Rodrigues partilhou, nas suas redes sociais, como são os intervalos das gravações de ‘Quem quer namorar com o Agricultor?’, em que amamenta a filha mais nova enquanto Alice brinca. "Sobre estes dias... de amor, no campo! (Entre gravações)", partilhou com os seguidores.A apresentadora mostrou-se feliz por voltar a apresentar o programa da estação de Paço de Arcos, mas confessou que só aceitou regressar com a condição de continuar junto da sua filha Inês. "", garantiu durante a apresentação do reality show aos jornalistas.