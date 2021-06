Andreia Rodrigues revela que sofreu terceiro aborto antes de engravidar de Inês

Sim, tive mais uma perda gestacional.

quando tomámos a decisão, um mês depois veio o tal teste positivo que, na realidade, depois não avançou. Percebi que alguma coisa não estava bem e pensei que devia comprar um teste. Fiz o teste e deu positivo. E foi um misto [de emoções] porque fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo sabia que alguma coisa não estava bem", recordou.



"Eu já estava com algumas perdas e falei com o meu obstetra, expliquei o que se estava a passar e disse que estava mentalizada para que essa gravidez não avançasse. Disse que tinha que me preparar e que se aquilo fosse o melhor, era o que tinha de ser e ia aceitar isso. Estive em repouso absoluto até que depois percebi que, ao contrário dos outros abortos, este foi um aborto espontâneo. [A natureza] resolveu", contou a Júlia Pinheiro.

Na altura fiquei triste, chorei, porque mesmo que uma pessoa ache que a coisa não vai correr bem, há ali uma esperança que nos faz sonhar e visualizar o futuro. E depois é importante despedir-nos desse futuro que sonhámos. E eu fiz essa despedida", afirmou.



Quando descobriu que estava grávida novamente, desta vez da sua filha Inês, que nasceu em março, Andreia Rodrigues revela que essa fase "muito fechada".



"Protegi-me o mais que pude porque era a forma que tinha de proteger a Inês, mas eu costumo dizer que acho que foi a Inês que nos veio proteger. Gosto de acreditar que as coisas não acontecem por acaso. O facto de ter a Inês dentro de mim fez com que protegesse muito mais a minha mãe, a minha filha, o meu marido, as pessoas todas que estavam à nossa volta, a mim... Se ela não estivesse nas nossas vidas, provavelmente, nós, se calhar, tínhamos facilitado", contou a Júlia Pinheiro.



Recorde-se que antes de engravidar da sua filha Alice, de três anos,

