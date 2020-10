Andreia Rodrigues salva cão perdido: "Espero que cuidem dele como merece"

Andreia Rodrigues recorreu às redes sociais para partilhar um episódio que marcou o seu dia. A apresentadora encontrou um cão perdido e conseguiu devolvê-lo à família.



"O destino... Acho que o destino somos nós quem o constrói, mas acredito que muitas coisas têm mesmo de acontecer... Hoje fui fazer a minha caminhada. Ainda no início, um imprevisto", começou por contar, explicando que pisou um prego. "Atravessou a sola dos meus ténis. Fiquei com uma dor no pé, mas sem ferida. Pensei em voltar para casa naquele momento, mas decidi continuar".





Até que avistou um cão. "!".Sem conseguir ficar indiferente à situação, tentou ajudar.".Com esta história, Andreia Rodrigues pretende deixar uma mensagem de alerta: "Identifiquem sempre os vossos animais e se encontrarem um animal na rua tentem perceber se precisa de ajuda... se está abandonado ou perdido, não fiquem indiferentes!!! Hoje eu tinha de devolver este menino à sua casa!!!".A apresentadora conta que chegou a casa feliz. "E se tivesse voltado a casa no preciso momento em que me magoei jamais teria devolvido aquele cão à sua família... Se não tivesse parado para tirar o prego e abrandado a passada teria chegado a casa mais cedo e não o teria encontrado.