Andreia Rodrigues sem descanso até ao verão

Aos 35 anos, Andreia Rodrigues vive uma das suas melhores fases em termos profissionais.A apresentadora da SIC não pára e vai continuar a ser presença diária no pequeno ecrã até, pelo menos, ao verão. Andreia é a grande aposta para um horário que, para a estação de Paços de Arcos (como, de resto, para qual estação em sinal aberto), vale ouro: o horário das 19h00 às 20h00, aquele que catapulta audiências para o principal bloco informativo da estação e ajuda a criar uma almofada confortável para os programas do horário nobre.A ex-Miss Portugal iniciou o ano com ‘Amigos Improváveis’ (emitido também aos sábados à noite), uma "experiência social" que junta numa mesma casa idosos e jovens adultos e permite ver como se relacionam entre si.E, apesar de perder para ‘O Preço Certo’ (RTP1), de Fernando Mendes, o programa vai continuar a ser uma aposta da SIC. Daniel Oliveira, diretor de Programas do canal, já decidiu: uma 2.ª temporada de ‘Amigos Improváveis’ vem a caminho. Mas isso fica para o 2.º semestre do ano.Antes, no fim de abril, chega uma nova temporada de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’.As gravações arrancam no início desse mês. O programa substituirá ‘Amigos Improváveis’ de segunda a sexta-feira e ‘A Máscara’, ao domingo. Com uma agenda preenchida, Andreia tenta ainda encontrar tempo para estar com a filha, Alice, de 20 meses, fruto do casamento com Daniel Oliveira.'Agricultores’ e ‘casados’Apesar de a produção ainda estar numa fase inicial, a SIC já arrancou com a promoção da próxima época de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’.O programa dos domingos à noite, que junta candidatas urbanas com concorrentes que fazem do campo o seu local de trabalho e vida, vai arrancar com o casamento em direto, e com todas as despesas por conta da SIC, do canal Wênnia Emannuelly e Emanuel Costa, a brasileira e o agricultor de Vilar Seco, em Nelas, Viseu, o único par amoroso que resistiu às duas temporadas anteriores.Para o segundo semestre, a estação de Pinto Balsemão guardou então a segunda temporada de ‘Amigos Improváveis’ e mais um ‘Casados à Primeira Vista’.Mas, desta vez, o formato conduzido por Diana Chaves vai ter um registo diferente: de acordo com a ‘Tv Guia’, será uma espécie de "‘Big Brother’ à moda da SIC".Ou seja, serão 12 casamentos, com pelo menos um entre pessoas do mesmo sexo e os nubentes terão de ficar juntos 24 sobre 24 horas em casas vigiadas por câmaras.As luas de mel serão mais modestas e os peritos mais intervenientes. Estreia em setembro.